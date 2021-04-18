Papara'ya nasıl para gönderilir? Bankadan Papara'ya nasıl para havale EFT yapılır?

Bankalardan Papara'ya para gönderme işlemi için online bankacılık, şubeler, ATM'ler ve Papara card yöntemleri kullanılabilmektedir. yapılacak işlemler için kullanıcı ve hesap bilgilerinin birbiri ile örtüşmesi oldukça önemlidir aksi halde bütün hesaplar ve işlemler bloke edilir.

PAPARA'YA NASIL PARA GÖNDERİLİR? BANKADAN PAPARA'YA NASIL PARA HAVALE EFT YAPILIR?

Papara hesabına giriş yap ve Para Yatır sayfasından Havale/EFT ile yatır seçeneğine tıkla.

Papara'nın hangi banka hesabına havale yapmak istediğini seç.

Görüntülediğin IBAN numarasına banka hesabından havale yap.

Hepsi bu kadar! İşlem yoğunluğuna bağlı olarak 5-15 dk içinde paran hesabına geçecektir.

Önemli uyarı: Havalenin açıklamasına Papara numaranı yazmayı unutma.

PAPARA İLE NASIL PARA GÖNDERİLİR?

Papara hesabından dilediğin kişinin Papara hesabına veya banka hesabına ücretsiz para gönderebilirsin.

Diğer Papara kullanıcılarına para göndermek için Para Transferi>Para Gönder adımından alıcının cep telefonu veya Papara numarasını yazmalısın.

Alıcının banka hesabına para göndermek için Para Transferi>Para Gönder>Papara No/IBAN adımından alıcının banka hesabına ait IBAN'ını yazmalısın.

Eğer para göndermek istediğin kişinin Papara hesabı yoksa Para Gönder adımından o kişinin cep telefonu numarasını yazarak Papara'ya davet edebilirsin. Alıcı, Papara hesabını oluşturduğu anda para transferi gerçekleşir.