Papara'ya nasıl para gönderilir? Bankadan Papara'ya nasıl para havale EFT yapılır?

Bankalardan Papara'ya para gönderme işlemi için online bankacılık, şubeler, ATM'ler ve Papara card yöntemleri kullanılabilmektedir. yapılacak işlemler için kullanıcı ve hesap bilgilerinin birbiri ile örtüşmesi oldukça önemlidir aksi halde bütün hesaplar ve işlemler bloke edilir.
Papara hesabına giriş yap ve Para Yatır sayfasından Havale/EFT ile yatır seçeneğine tıkla.
Papara'nın hangi banka hesabına havale yapmak istediğini seç.
Hepsi bu kadar! İşlem yoğunluğuna bağlı olarak 5-15 dk içinde paran hesabına geçecektir.
Önemli uyarı: Havalenin açıklamasına Papara numaranı yazmayı unutma.
Papara hesabından dilediğin kişinin Papara hesabına veya banka hesabına ücretsiz para gönderebilirsin.
Diğer Papara kullanıcılarına para göndermek için Para Transferi>Para Gönder adımından alıcının cep telefonu veya Papara numarasını yazmalısın.
Eğer para göndermek istediğin kişinin Papara hesabı yoksa Para Gönder adımından o kişinin cep telefonu numarasını yazarak Papara'ya davet edebilirsin. Alıcı, Papara hesabını oluşturduğu anda para transferi gerçekleşir.
Papara Lite Card ücretsizdir. Papara Lite Card'ını 5 TL ödeyerek satın alıp kartını aktif hale getirdiğinde, kart ücreti hesabına iade edilir. Bir yıl içinde en fazla iki kart için kart ücret iadesi yapılır. Aylık kart ücreti alınmaz.
Papara Black Card ücretsizdir, aylık kart ücreti alınmaz.
TS Papara Card’ını 10 TL ödeyerek satın alabilirsin. Aylık kart ücreti alınmaz.