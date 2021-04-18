HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Papara'ya nasıl para gönderilir? Bankadan Papara'ya nasıl para havale EFT yapılır?

Papara'ya nasıl para gönderilir? Bankadan Papara'ya nasıl para havale EFT yapılır?

18.04.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet bankacılığının ilerlemesi ile beraber birçok farklı uygulama üzerinden para transferi yapılabilmeye başlamıştır. Papara uygulamasında bulunan para yatırma sekmesi ile beraber de birçok bankaya para gönderebilir, birçok bankadan para alabilirsiniz. Peki, Papara'ya nasıl para gönderilir? Bankadan Papara'ya nasıl para havale EFT yapılır?

Papara'ya nasıl para gönderilir? Bankadan Papara'ya nasıl para havale EFT yapılır?

Bankalardan Papara'ya para gönderme işlemi için online bankacılık, şubeler, ATM'ler ve Papara card yöntemleri kullanılabilmektedir. yapılacak işlemler için kullanıcı ve hesap bilgilerinin birbiri ile örtüşmesi oldukça önemlidir aksi halde bütün hesaplar ve işlemler bloke edilir.

PAPARA'YA NASIL PARA GÖNDERİLİR? BANKADAN PAPARA'YA NASIL PARA HAVALE EFT YAPILIR?

  • Papara hesabına giriş yap ve Para Yatır sayfasından Havale/EFT ile yatır seçeneğine tıkla.

  • Papara'nın hangi banka hesabına havale yapmak istediğini seç.

  • Görüntülediğin IBAN numarasına banka hesabından havale yap.

Hepsi bu kadar! İşlem yoğunluğuna bağlı olarak 5-15 dk içinde paran hesabına geçecektir.

Önemli uyarı: Havalenin açıklamasına Papara numaranı yazmayı unutma.

PAPARA İLE NASIL PARA GÖNDERİLİR?

Papara hesabından dilediğin kişinin Papara hesabına veya banka hesabına ücretsiz para gönderebilirsin.

  • Diğer Papara kullanıcılarına para göndermek için Para Transferi>Para Gönder adımından alıcının cep telefonu veya Papara numarasını yazmalısın.

  • Alıcının banka hesabına para göndermek için Para Transferi>Para Gönder>Papara No/IBAN adımından alıcının banka hesabına ait IBAN'ını yazmalısın.

Eğer para göndermek istediğin kişinin Papara hesabı yoksa Para Gönder adımından o kişinin cep telefonu numarasını yazarak Papara'ya davet edebilirsin. Alıcı, Papara hesabını oluşturduğu anda para transferi gerçekleşir.

PAPARA CARD ÜCRETLİ MİDİR?

Papara Lite Card ücretsizdir. Papara Lite Card'ını 5 TL ödeyerek satın alıp kartını aktif hale getirdiğinde, kart ücreti hesabına iade edilir. Bir yıl içinde en fazla iki kart için kart ücret iadesi yapılır. Aylık kart ücreti alınmaz.

Papara Black Card ücretsizdir, aylık kart ücreti alınmaz.

TS Papara Card’ını 10 TL ödeyerek satın alabilirsin. Aylık kart ücreti alınmaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Aşk Tutulması filminin oyuncuları kimdir?Aşk Tutulması filminin oyuncuları kimdir?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
papara

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

'Hiçbirisine benzemiyor' diyerek uyardı: Alarm çanları çalıyor

'Hiçbirisine benzemiyor' diyerek uyardı: Alarm çanları çalıyor

Flaş öneri: Koronavirüs aşısı yaptırmaya para cezası

Flaş öneri: Koronavirüs aşısı yaptırmaya para cezası

Şoke eden olay! Bir anda bebeği alıp kaçtı

Şoke eden olay! Bir anda bebeği alıp kaçtı

Baskın sırasında yaptığı polisleri bile güldürdü

Baskın sırasında yaptığı polisleri bile güldürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.