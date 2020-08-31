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Paparazzilerden kaçarken trafik kazası geçiren Lady Diana Spencer kimdir? İşte Lady Diana’nın esrarengiz ölümü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

31 Ağustos 1997 yılında Lady Diana Fransa’da geçirdiği trafik kazasının sonrasında hayatını kaybetmişti. Diana’nın ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Vefatının üzerinden 23 yıl geçen Diana ölüm yıldönümünde bir kez daha sır dolu trafik kazasıyla gündeme geldi.

Paparazzilerden kaçarken trafik kazası geçiren Lady Diana Spencer kimdir? İşte Lady Diana’nın esrarengiz ölümü!

1 Temmuz 1961 yılında aristokrat bir aileye doğan Diana Spencer, Galler Prensi Charles’in ilk eşiydi. Güzelliğiyle tüm ülkenin gönlünde taht kuran Diana’nın çocukları ise Cambridge Dükü William ve Sussex Dükü Henry’di. 36 yaşında sevgilisi Dodi Al Fayed’le paparazzilerden kurtulmak isterken tarfik kazası geçiren ve hayatını kaybeden Lady Di’nin hikayesi yıllar sonra bile hala anlatılıyor. Adeta kuşaktan kuşağa anlatılarak bir efsaneye dönen Lady Diana’nın ölümünün ardındaki gerçekler...

LADY DİANA NEDEN ÖLDÜ?

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Eşi Prens Charles’tan boşandıktan sonra Diana Spencer, Dodi Al Fayed ise ilişki yaşamaya başladı. Gözlerden uzak kalmak isteyen çift birlikte görüntü vermek de istemiyordu. 1997 yılında Diana Spencer ve sevgilisi Dodi Al Fayed ‘Jonikal’ yatında tatil yapmaya başladı. Etraflarında çok paparazzi olduğunu öğrenen çift Paris’e dönmek istedi. 31 Ağustos sabah saat 12:30’da otele gitmek için dairelerinden çıkan çift kötü bir sürprizle karşılaştı. Çünkü otelin hemen arkasında bir paparazzi bekliyordu. Paparazzi ve Lady Di’nin aracı arasında kovalamaca başladı. Diana ve Dodi’nin şoförü Henri Paul yolu karıştırarak yanlış yere saptı ve karanlık bir tünelin sonunda araba kaza yaptı. Henri Paul ve Dodi Al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine ulaşan itfaiye eri Xavier Gourmelon’un tüm çabalarına rağmen Lady Diana kaldırıldığı hastanede vefat etti. Halkın prensesi olarak isimlendirilen Lady Diana’nın ölüm haberi tüm dünyayı yasa boğdu.

6 GÜN RESMİ YAS İLAN EDİLDİ

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Lady Diana’nın vefat haberinin ülkeye ulaşmasından sonra halk derin bir üzüntüye boğuldu. 6 gün resmi yas ilan edildi ve Diana’nın cenazesi görkemli bir törenler 6 Eylül 1997 yılında defnedildi. Cenaze törenini 2.5 milyar kişi izledi ve sarayın önüne binlerce çiçek bırakıldı. Prenses Diana’nın ölümünü esrarengiz kılan ise ortaya açılan suikast iddilarıdır. Ölümünün 23. yılında dahi hala konuşulan suikast söylemine dair hiçbir delil bulunanmamıştır.

ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE GELENEKSEL ANMA TÖRENİ

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Diana’nın hayranları ve sevenleri genç prensesi ölüm yıldönümünde anmak için her yıl Althorp Evi’ne gitmeyi tercih ediyor. Lady Diana’nın mezarı nerede sorusuna cevap olarak Althrop Evi gösterilir. Bu evin bahçesindeki gölün ortasında Diana’nın mezarı bulunur. Aynı zamanda müze gibi korunan evin içerisinde Diana’nın önceden kullandığı pek çok eşya ve kıyafetlerde yer alır.

LADY DİANA’NIN EVLİLİĞİ

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Prens Charles ve Prenses Diana 29 Temmuz 1981 yılında dünya evine girdi. Lady Diana kaç yaşında evlendi sorusuna cevap olarak 20 verilebilir. Diana’nın bu evliliğinden iki çocuğu oldu. Diana, Cantebury Başpiskoposu'nun onayıyla Galler Prensesi oldu. Galer Prensesi olan Diana Birleşik Krallık tahtının Kraliçesi olacak ilk isimdi.
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21 Haziran 1982 yılında Diana anne oldu ve çocuğuna William ismini verdi. Ancak kraliyet ailesinin onayı ile yapılan evlilikte çatırdalamalar yaşanmaya başladı. Çünkü Prens Charles’ın hala Camilla Parker Bowles’e aşıktı. Evlenmeden önce bulimia rahatsızlığı yaşayan Diana’nın evliliğindeki sorunları hastalığını iyice ilerletti. Boşanmak istemediğini ve eşini geri kazanmak için çabaladığını söyleyen Diana yaşadıklarını anlatmak için röportaj yaptı. İhanet söylentilerini doğrulaması kraliçeyi kızdırdı. 28 Ağustos 1996 yılında Prens Charles ve Prenses Diana boşandı.

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