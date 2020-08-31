Paparazzilerden kaçarken trafik kazası geçiren Lady Diana Spencer kimdir? İşte Lady Diana’nın esrarengiz ölümü!

1 Temmuz 1961 yılında aristokrat bir aileye doğan Diana Spencer, Galler Prensi Charles’in ilk eşiydi. Güzelliğiyle tüm ülkenin gönlünde taht kuran Diana’nın çocukları ise Cambridge Dükü William ve Sussex Dükü Henry’di. 36 yaşında sevgilisi Dodi Al Fayed’le paparazzilerden kurtulmak isterken tarfik kazası geçiren ve hayatını kaybeden Lady Di’nin hikayesi yıllar sonra bile hala anlatılıyor. Adeta kuşaktan kuşağa anlatılarak bir efsaneye dönen Lady Diana’nın ölümünün ardındaki gerçekler...

LADY DİANA NEDEN ÖLDÜ?



Eşi Prens Charles’tan boşandıktan sonra Diana Spencer, Dodi Al Fayed ise ilişki yaşamaya başladı. Gözlerden uzak kalmak isteyen çift birlikte görüntü vermek de istemiyordu. 1997 yılında Diana Spencer ve sevgilisi Dodi Al Fayed ‘Jonikal’ yatında tatil yapmaya başladı. Etraflarında çok paparazzi olduğunu öğrenen çift Paris’e dönmek istedi. 31 Ağustos sabah saat 12:30’da otele gitmek için dairelerinden çıkan çift kötü bir sürprizle karşılaştı. Çünkü otelin hemen arkasında bir paparazzi bekliyordu. Paparazzi ve Lady Di’nin aracı arasında kovalamaca başladı. Diana ve Dodi’nin şoförü Henri Paul yolu karıştırarak yanlış yere saptı ve karanlık bir tünelin sonunda araba kaza yaptı. Henri Paul ve Dodi Al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine ulaşan itfaiye eri Xavier Gourmelon’un tüm çabalarına rağmen Lady Diana kaldırıldığı hastanede vefat etti. Halkın prensesi olarak isimlendirilen Lady Diana’nın ölüm haberi tüm dünyayı yasa boğdu.