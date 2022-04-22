Papatyalar açmaya başladı! Faydalarını öğrenince toplamaya başlayacaksınız

İlkbahar geldiğinde yol kenarında dahi papatyaları görürüz. Sadece kokusunu aldığımız ya da fotoğrafını çektiğimiz papatyalar bin derdin dermanı. Papatya genelde çay olarak tüketiliyor. Peki, papatya çayı neye iyi geliyor? İşte doğadan gelen şifa olan papatyanın faydaları...

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

Kanser hücrelerinin gelişmesini önler

Uykuya dalmayı kolaylaştırır

Soğuk algınlığına iyi gelir

Regl ağrısını azaltır: Bazı çalışmalar papatya çayının regl ağrısının şiddetini azalttığını kanıtlıyor.

Kan şekerini düşürür: Bazı araştırmalar papatya çayının diyabetli kişilerde kan şekerini düşürebildiğini gösteriyor.

Kadınlarda duruş bozukluğunu giderir, kemiklere iyi gelir

Depresyonu azaltır

İltihaplara karşı korur

Cilde iyi gelir: Bazı çalışmalar, papatya özünün doğrudan bir yaraya uygulanmasının iyileşmeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

KİMLER PAPATYA ÇAYINDAN UZAK DURMALI?