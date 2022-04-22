HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Papatyalar açmaya başladı! Faydalarını öğrenince toplamaya başlayacaksınız

Papatyalar açmaya başladı! Faydalarını öğrenince toplamaya başlayacaksınız

22.04.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Papatya, görüntüsü ve kokusunun yanı sıra sağladığı faydalarla da çok sevilen bir bitki. İlkbaharda açmaya başlayan papatyayı genelde saçlarının rengini açmak isteyen genç kızlar saçlarına sürerek güneşe çıkar. Ama papatyanın tek faydası bu değil. Papatya çayı da severek tüketiliyor. İşte papatya çayının faydaları...

Papatyalar açmaya başladı! Faydalarını öğrenince toplamaya başlayacaksınız

İlkbahar geldiğinde yol kenarında dahi papatyaları görürüz. Sadece kokusunu aldığımız ya da fotoğrafını çektiğimiz papatyalar bin derdin dermanı. Papatya genelde çay olarak tüketiliyor. Peki, papatya çayı neye iyi geliyor? İşte doğadan gelen şifa olan papatyanın faydaları...

iStock-472232267

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

  • Kanser hücrelerinin gelişmesini önler
  • Uykuya dalmayı kolaylaştırır
  • Soğuk algınlığına iyi gelir
  • Regl ağrısını azaltır: Bazı çalışmalar papatya çayının regl ağrısının şiddetini azalttığını kanıtlıyor.
  • Kan şekerini düşürür: Bazı araştırmalar papatya çayının diyabetli kişilerde kan şekerini düşürebildiğini gösteriyor.
  • Kadınlarda duruş bozukluğunu giderir, kemiklere iyi gelir
  • Depresyonu azaltır
  • İltihaplara karşı korur
  • Cilde iyi gelir: Bazı çalışmalar, papatya özünün doğrudan bir yaraya uygulanmasının iyileşmeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

iStock-1311971792

KİMLER PAPATYA ÇAYINDAN UZAK DURMALI?

  • Özellikle polenlere karşı şiddetli alerji öyküsü olan kişiler kesinlikle doktoruna danışmadan tüketmemelidir.
  • Bebekler ve çok küçük çocuklar papatya çayı içmemelidir.

  • Hamileler doktoruna danışmadan tüketmemelidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyinNöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı
Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...Bursa ve Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda kullanılanlar aynı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çay tiryakilerine çok kötü haber: Çocuk sahibi olmayı...

Çay tiryakilerine çok kötü haber: Çocuk sahibi olmayı...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.