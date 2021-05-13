Papa'ya suikastin 40. yılı: "Ağca tek başına değildi"

Jean Paul'a suikast girişiminin üzerinden bugün 40 yıl geçti. Papa'nın vurulma anına tanıklık eden fotoğrafçısı ve olayı ilk soruşturan İtalyan savcı DW Türkçe’ye konuştu.Vatikan'ın ünlü San Pietro Meydanı, 13 Mayıs 1981'de sarsıcı bir olaya sahne olmuş, saatler 17.20'yi gösterdiğinde Mehmet Ali Ağca'nın tabancası, Papa 2. Jean Paul'ü hedefine almıştı. Katolik Kilisesi'nin 264'üncü lideri Jean Paul'ün Çarşamba günleri geleneksel halkla buluşmasını gerçekleştirirken meydana gelen saldırı, tüm dünyayı şoke etti. Papa, kalabalığın gözleri önünde biri vücuduna diğeri de işaret parmağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde cipe yığıldı. Doktorlar, durumu kritik olan Papa'nın yaşamasını beklemiyordu. O sırada 60 yaşında olan Papa, 5,5 saat süren kritik bir operasyonun ardından hayata döndürüldü.

Papa 2. Jean Paul'ün 27 yıllık görev süresi boyunca fotoğrafçılığını yapan Arturo Mari (81), suikast girişimi sırasında onun yanındaydı. Mari'nin, tetiği çekerken Ağca'nın kolu ve tabancasının göründüğü, Papa'nın cipe yığıldığı anları belgeleyen fotoğrafları tarihe geçti. Mari, işte o günü DW Türkçe'ye anlattı. Mari, ateş edenlerin birden fazla olduğu yönündeki iddiaları destekleyerek bu kişinin Oral Çelik olduğunu söyledi. Mari, "'İki kurşun ateşlendi' deniyor, ama asıl ateşlenen dörttü. Çünkü değişik açılardan geliyorlar, ki bu da başka bir kişinin daha ateş ettiğine işaret. O gün Papa'yla birlikte iki ABD'li kadın da yaralandı ve onlara isabet eden kurşunlardan biri Papa’nın işaret parmağından seken kurşun, diğeri ise Ağca'nın bulunduğu yerin karşısından ateşlenendi" açıklamasını yaptı.