HABER

Papaz Brunson serbest bırakıldı

12.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, hem Gülen yapılanması hem de PKK adına suç işlediği iddiası ve casusluk suçlamasıyla yargılanan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve 25 Temmuz'dan beri ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Brunson'ın ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmedildi. Brunson'ın hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda bu karar, Brunson'ın serbest bırakılacağı anlamına geliyor.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Brunson ABD'ye gider diye düşünüyorum" dedi. Halavut, kararı temyize götüreceklerini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson kararı ile bağlantılı iki tweet paylaştı. İlk tweetinde "Papaz Brunson için çok yoğun çalışıyoruz!" ifadesini kullanan Trump, ikinci tweetinde ise "Dualarımız Papaz Brunson'ladır ve bir an önce güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyorum" dedi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Brunson üzerindeki adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve sanığa 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.

Brunson bugünkü savunmasında, ''Türkiye'yi seviyorum, masumum'' ifadesini kullandı.

Perşembe günü de ABD merkezli NBC haber kanalı, Türkiye ile ABD arasında Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin "gizli bir anlaşmaya" varıldığını öne sürmüştü.

Gülen yapılanması ve PKK ile suçlanıyordu

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Andrew Craig Brunson, Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmış ve Aralık 2016'da tutuklanmıştı. Brunson'ın tutukluluğu 25 Temmuz tarihinde ev hapsine çevrilmişti. Ev hapsinde tutulan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Brunson, elektronik kelepçe takıyordu.

Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak"tan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

ABD'li papazın tutuklanması, Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. ABD, Brunson'ın serbest bırakılmasını talep ediyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Brunson ile ilgili kararın siyasi olmadığını, kararın mahkeme tarafından verileceğini belirtiyordu.

DW/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Trump'tan ikinci Brunson mesajıTrump'tan ikinci Brunson mesajı
Başkan Donald Trump'tan Brunson tweet'iBaşkan Donald Trump'tan Brunson tweet'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İlginizi Çekebilir

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.