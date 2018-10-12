Papaz Brunson serbest bırakıldı

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan ve 25 Temmuz'dan beri ev hapsinde tutulan ABD'li papaz Andrew Brunson, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Brunson'ın ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmedildi. Brunson'ın hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda bu karar, Brunson'ın serbest bırakılacağı anlamına geliyor.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Brunson ABD'ye gider diye düşünüyorum" dedi. Halavut, kararı temyize götüreceklerini de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson kararı ile bağlantılı iki tweet paylaştı. İlk tweetinde "Papaz Brunson için çok yoğun çalışıyoruz!" ifadesini kullanan Trump, ikinci tweetinde ise "Dualarımız Papaz Brunson'ladır ve bir an önce güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyorum" dedi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Brunson üzerindeki adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve sanığa 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti.