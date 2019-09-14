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Papaz Koyu’nda UMKE tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

UMKE ekipleri 16.

Papaz Koyu’nda UMKE tatbikatı

UMKE ekipleri 16. Bölge Eğitim Tatbikatını Kumluca Mavikent Papaz Koyu mevkinde gerçekleştirdi. Tatbikatta dağda, suda, enkazda ve diğer kazalarda kurtarma senaryoları canlandırıldı.
Antalya, Burdur ve Isparta illerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 16. Bölge Eğitim Tatbikatı Kumluca Mavikent Papaz Koyu mevkinde gerçekleştirildi. Tatbikata, 34 eğitmen ve 80 katılımcı ile beraber toplam 114 UMKE gönüllüsü katıldı.
Ayrıca 1 Antalya AFAD Timi, Antalya Sahil Güvelik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK-8) ve TCSG-70 Gemisinin de destek verdiği tatbikat 3 gün sürdü.
İçerisinde dağda, suda, enkazda ve diğer kazalarda kurtarma senaryolarından oluşmuş etaplarda profesyonel makyaj, gerçek kazalı araçlar ve diğer yapı malzemeleri kullanılarak katılımcılara gerçekçiliği arttırılmış simülasyonlar uygulatıldı. Tatbikatta UMKE personelinin bilgi beceri ve tecrübelerinin arttırılmasının yanında diğer kurtarma ekipleri ile de koordineli çalışma yeteneğinin geliştirilmesi hedeflendi.

Papaz Koyu’nda UMKE tatbikatı

Papaz Koyu’nda UMKE tatbikatı

Papaz Koyu’nda UMKE tatbikatı

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