Paper Mario çok yakında çıkışını gerçekleştirecek

Yine de şenliklerde ufak bir kırışıklık var: Prenses Peach son zamanlarda biraz garip davranıyor gibi.

Origami Krallığı’nın hükümdarı olduğunu iddia eden Kral Olly, tüm dünyayı katlama planını açığa çıkarmak için devasa bir plan yaptı. Kağıt üzerinde oldukça tehlikeli görünüyor, bu yüzden günü kurtarmak için birine ihtiyaç var!

Paper Mario: The Origami King’de Mario, şimdiye kadarki en heyecan verici zorluklarından biriyle karşı karşıya. Her şey daha da kötüleşti ve Kral Olly, Prenses Peach’in Kalesi’ni dev, renkli flamalar ile bağladı ve uzak bir dağa taşıdı. Bowser’ın yardakçılarını Katlanmış Askerlere bile dönüştürdü ve onları hain davasına dahil etti.

Neyse ki, Mario zaferi sağlamak için emrinde bir dizi yeni araçla donatıldı. 1000 Fold Arms adı verilen yeni bir yetenek, oyuncuların yeni yerleri uzatarak ve çekerek, soyup ve açarak manzarayla etkileşime girmesini sağlayarak bulmacaları çözmenize ve beklenmedik sürprizleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

Yol boyunca, oyuncular King Olly’nin iyi huylu kız kardeşi Olivia gibi eski ve yeni müttefiklerin yardımını alacaklar. Bowser bile henüz Kral Olly’nin kaprislerine katlanmadı ve Mario açık kollarıyla bulabileceği tüm yardımı kabul edecek!