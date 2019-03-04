Papirüsten Kağıda Kitabın Büyülü Dünyası

İnsanoğlunun dünya üzerinde görülmesi ile yazının bulunmasına kadar geçen süre tarih öncesi olarak tanımlanır. Çünkü tarih, yazı ile başlar. Yazıyı ilk kez Milattan Önce 3400 yıllarında Sümerliler’in bulduğu genel kabul görür. Belki de bu yüzden Samuel Noah Kramer, ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ tarafından Türkçeye çevrilen eserine “Tarih Sümer’de Başlar” ismini koydu.

İnsanoğlu ilk yazılarını taş, kil, ağaç kabuğu, yaprak, deri gibi malzemelerin üzerine yazdı. Dünya kültür tarihine damgasını vuran papirüs, parşömen ve kağıdın bulunmasıyla bilginin kuşaklar arasında aktarılması çok daha kolaylaştı. Johannes Gutenberg’in matbaayı bulması ise bütün dünyayı kökten değiştirdi.

Bir sanat olarak kitap

Kağıdın ve kitabın insanlık ve uygarlık tarihindeki rolünü görmek isteyenler için Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi eşsiz bir imkan sunuyor. 12.12.2012 tarihinde saat 12.12’de ziyaretçilere açılan müze, farklı kültürlerdeki örnekleriyle birlikte kitap ve kağıdın tarihsel serüvenini gözler önüne seriyor.