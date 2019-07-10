Papua Yeni Gine'de kabile katliamı: Onlarca kadın ve çocuk öldürüldü

Hela bölgesinde rakip kabileler arasında birkaç gün süren şiddet olaylarında en az 24 kişinin öldüğü bildirildi. Bazı haberlere göreyse ölü sayısı daha da fazla.

Başbakan James Marape haberi "hayatımın en üzgün günlerinden biri" diye tanımlarken, failleri bulma söz üverdi.

Ülkede, son yılların en kanlı kabile çatışmasının ardından, Hela bölgesinin Valisi Philip Undialu, Reuters'a yaptığı açıklamada "Çok üzücü bir haber" dedi ve cinayetlerin yıllardır devam eden bir husumetten kaynaklandığını söyledi.

Undialu "Daha önce yapılan bir saldırıya misilleme. Her iki saldırı da, insanların hiç beklemediği bir anda masum topluluklara karşı düzenlendi ve hepimiz şoke olduk" dedi.

Yetkililer, bölgede yıllardır toprak ve kaynak paylaşımı konusundaki tartışmalardan kaynaklanan şiddet olayları yaşandığını belirtiyor.

KATLİAM NASIL YAŞANDI?

Uzak bölgedeki katliamın ayrıntıları hala çok net değil, ancak birkaç gün boyunca karşılıklı saldırılar düzenlendiği anlaşılıyor.

Yerel yetkili William Bando, AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 24 kişinin öldürüldüğünü ve sayının daha yüksek de olabileceğini belirtti.