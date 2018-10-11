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Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 02:27 | Son Güncelleme

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

MELBOURNE (AA) - Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni Britanya Adası'ndaki Rabaul kasabasının yaklaşık 200 kilometre güneybatısında yerin 40 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Büyüklüğünün önce 7,3 olduğu açıklanan ancak daha sonra 7 olarak güncellenen depremin bölgede can ve mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

- Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları kıyıları için tsunami uyarısı

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezince depremin ardından yapılan uyarıda, yaklaşık 30 santimetre boyunda olması beklenen tsunami dalgalarının Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları kıyılarını etkileyebileceğini belirtildi.

Öte yandan Avustralya Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, ülke sahil şeridinin tsunami riski altında olmadığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Papua Yeni Gine

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