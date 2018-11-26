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Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 05:23 | Son Güncelleme

Papua Yeni Gine’de kabileler arasında çatışma: 10 ölü

MELBOURNE (AA) - Papua Yeni Gine’nin (PNG) Enga eyaletindeki Porgera altın madeni yakınlarında Kandep ve Paiela kabileleri arasında patlak veren şiddet olaylarında 10 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda’nın bölgedeki muhabiri Melvin Levongo’ya dayandırarak verdiği habere göre PNG’nin orta kesimlerinde yer alan Enga eyaletindeki Porgera altın madeni yakınlarında Kandep ve Paiela kabileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle şiddet olayları çıktı.

Daha sonra kabile savaşına dönüştüğü belirtilen olaylarda önce yolları kesilerek pusuya düşürülen 7 kişinin, ardında buna misilleme için 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Güvenlik güçlerinin Enga eyaletinin başkenti Wabag'da ve Porgera madeni bölgesinde güvenliği sağladığı ancak çatışma bölgelerinde yetersiz kaldığı, ölü sayısının artabileceği bildirildi.

İki kabile arasındaki olayların devam ettiği, şiddet olaylarından kaçan binlerce kabile üyesinin ise yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

PNG’nin özellikle dağlık kesimlerindeki yaylalarda yaşayan kabileler arasındaki çatışmalarda her yıl çok sayıda kişi yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalıyor.

Papua Yeni Gine'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesince geçen yıl hazırlanan belgeselde, okulların, meyve bahçelerinin, su kaynaklarının, sağlık merkezlerinin yanı sıra kadın ve çocukların hedef alındığı şiddet olaylarına dikkat çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
10 kişi öldü Avustralya Papua Yeni Gine

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