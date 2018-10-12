Papua Yeni Gine'nin APEC için lüks araç almasına tepki

MELBOURNE (AA) - Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine ev sahipliği yapacak Papua Yeni Gine'nin (PNG), etkinliğe katılacak dünya liderlerinin kullanması için İtalya'dan 40 adet özel yapım lüks Maserati satın alması ülkede tepkilere neden oldu.

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, 17-18 Kasım tarihlerinde APEC 2018 Liderler Zirvesi'nin ev sahibi ülkesi PNG'nin İtalya'dan satın aldığı 40 adet özel yapım araç, iki özel uçakla başkent Port Moresby'ye getirildi.

APEC toplantısına katılan liderler tarafından kullanıldıktan sonra maliyetleri telafi etmek için satılacağı açıklanan lüks araçların, ülkede insanlar zor durumda yaşarken alınmasının anlamsız olduğunu savunan PNG vatandaşları sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tepkilere destek veren Kuzey Eyaleti Valisi Gary Juffa, "PNG zaten sağlık, eğitim kanun ve nizam gibi birçok sorunla karşı karşıya. Ben, bunun PNG'de zor durumdakilere bir tokat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filonun kullanıldıktan sonra satıldığında maliyetlerinin karşılanacağını ileri süren PNG'nin APEC Bakanı Justin Tkatchenko ise araçların hangi fiyatlardan satılması durumunda bunun gerçekleşeceğini açıklamadı.