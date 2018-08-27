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Para anlaşmazlığından tartıştığı esnafı bıçakla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Hüseyin Tokmak (23), para anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği Ali Erek'i (43) iş yerinde, 'komando bıçağı' olarak adlandırılan bıçakla öldürdü.

Para anlaşmazlığından tartıştığı esnafı bıçakla öldürdü

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Hüseyin Tokmak (23), para anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği Ali Erek'i (43) iş yerinde, 'komando bıçağı' olarak adlandırılan bıçakla öldürdü.
Şarköy'de, gümüş takı ve gözlük sattığı iş yeri olan Ali Erek, marangoz Ali Tokmak ile oğlu Hüseyin'e dükkanı için raf ve kapı yaptırdı. Marangoz baba- oğul, iddiaya göre, başladıkları işi yarım bıraktı. Ali Erek, telefonla aradığı Hüseyin Tokmak ile para anlaşmazlığından tartıştı. Telefon görüşmesinin ardından Tokmak, Erek'in iş yerine geldi. Burada da süren tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tokmak, üzerinde taşıdığı 'komanda bıçağı' olarak bilinen bıçağı Erek'in boynuna sapladı. Erek, kanlar içinde yere yığılırken, Tokmak da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Erek'i ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ali Erek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı Hüseyin Tokmak ile babası Ali Tokmak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Tokmak ise serbest bırakıldı.

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Para anlaşmazlığından tartıştığı esnafı bıçakla öldürdüPara anlaşmazlığından tartıştığı esnafı bıçakla öldürdü

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