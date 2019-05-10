"Para çiçeğiyle" harçlık biriktiriyor

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin bu yıl en küçük ev sahiplerinden olan 9 yaşındaki Zeynep Molla, halk arasında "para çiçeği" olarak bilinen çiçeklerin satışıyla ilgiyi üzerine çekti.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen festivalin katılımcılarını, dedesi Yılmaz Çalışkan ve ağabeyi Efe Molla ile birlikte stantlarına davet eden Zeynep, fesleğenden kadife çiçeğine, horoz ibiğinden papatyaya, menekşeden güle çeşit çeşit, renk renk çiçeklerini tanıttı.

Zeynep Molla'nın küçük elleri ile yetiştirdiği ve en çok severek sattığı çiçek ise halk arasında "bereket çiçeği" ya da "para çiçeği" olarak bilinen Crassula Ovata'ydı.

Okul harçlığını çıkarmak için tezgahta saatler boyu çiçekseverlere seslenen Zeynep Molla, 25 liraya satışa sunduğu para çiçeğinin yoksul çocuklara da umut getirmesini diledi.

- Ailesine yardım ediyor

Zeynep'in dedesi Yılmaz Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan torununun yıllardır serada, tarlada ve zaman zaman da pazaryerinde çiçeklerle bir arada olduğunu belirtti.