Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

İlk olarak arabayı terk edilmiş halde Ankara yolunda bulan polis ekipleri, araçtaki paraların çalındığını fark edince özel bir ekip kurarak şüphelilerin peşine düştü. Özel ekip araştırmaları sonucunda kısa sürede kişinin kimliğini ortaya çıkardı. Ekibin tespit ettiği evlere düzenlediği baskınlarla bulunan soyguncu bakın kim çıktı?

1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu

Niğde'de bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan aracın dinlenme tesisinden çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonunda aralarında şirket çalışanlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada paranın 1 milyon 336 bin TL'si bulundu. Para yüklü otomobili çalan maskeli hırsızın, 34 bin TL'ye otomobil aldığı, 112 bin TL ile de suç ortaklarının borçlarını ödediği ortaya çıktı.

Soygun olayı, 27 Ocak günü Ulukışla ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Dinlenme tessisinde park halinde olan ve bagajında bir şirkete ait 1 milyon 482 bin TL bulunan araç, başka bir araç ile gelen yüzü maskeli kişi tarafından çalındı. Şirket sahibi A.Z.nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, aracı Ankara yolunda terk edilmiş halde buldu. Bagajdaki paranın çalındığının belirlenmesi üzerine emniyet müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip yaptığı araştırmaların sonunda paranın sahibi şirketin çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. H. Ş., M. Ç., E. Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö. isimli şüphelilerin Hatayın İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 336 bin TL bulundu.

OTOMOBİL ALIP, SUÇ ORTAKLARININ BORÇLARINI KAPATMIŞ Gözaltına alınanlardan M.Ç.'nin, maske takarak aracı çalan kişi olduğu tespit edildi. M.Ç.'nin paranın 34 bin TL'si ile teyzesinin kızı S.P. adına araç satın aldığı, 112 bin TL ile bazı şüphelilerin borçlarını kapattığı ortaya çıktı. Şüpheliler Niğde Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.