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  4. Para dolu çantayı çorbacıda unuttu! "Kalbim nasıl atıyor bilemezsiniz"

Para dolu çantayı çorbacıda unuttu! "Kalbim nasıl atıyor bilemezsiniz"

07.09.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren çorbacının sahibi, işletmesinde unutulan içerisinde 81 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Para dolu çantayı çorbacıda unuttu! "Kalbim nasıl atıyor bilemezsiniz"

Olay Yenice mahallesi Ankara caddesi üzerinde faaliyet gösteren çorbacı işyerinde meydana geldi. İşyeri sahibi Fatih Cerrah, masaları düzenlediği sırada masa üzerinde bir çanta buldu. Çantayı açan Cerrah, içerisinde çok miktarda banknot olduğunu görünce hiç düşünmeden polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çanta içerisinde inceleme yaptılar. Çanta içerisinde 81 bin lira olduğunu tespit eden polis ekipleri, bir de kartvizit buldular. Yapılan araştırma sonucu polis ekipleri, paranın sahibine ulaşarak iş yerine çağırdılar.

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İş yerine apar topar gelen çantanın sahibi İbrahim Altın, "Kalbim nasıl atıyor bilemezsiniz. Çok şükür. İş yeri sahibinden Allah razı olsun. Senin gibi esnafların sayısı inşallah artar. Çok teşekkürler" dedi.

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Olayı anlatan İşyeri sahibi Fatih Cerrah, "2 müşteri yemek yemeye geldi. Çanta unutmuşlar. Arkalarından yetişmeye çalıştık, bağırdık fakat sesimizi duyuramadık. Çanta içinde yüklü miktarda para olduğunu gördük. Hemen polisi aradık. Vatandaşlık görevimizi yaptık." dedi.

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Polis ekiplerinden parayı teslim alan gencin, Sakarya ili Sapanca ilçesinden gelerek 81 bin liralık ceviz alacağı öğrenildi.

İHA

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