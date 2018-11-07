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Para dolu cüzdanı yolcuya teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Cengiz Satıcı, aracında bulduğu içinde 4 bin TL ve bir miktar dolar bulunan cüzdanı, sahibine teslim etti.

Para dolu cüzdanı yolcuya teslim etti

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü Cengiz Satıcı, aracında bulduğu içinde 4 bin TL ve bir miktar dolar bulunan cüzdanı, sahibine teslim etti.
​Sapanca - Adapazarı hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü Cengiz Satıcı, aracında bir yolcunun unuttuğu cüzdanı buldu. Sapanca Özel Halk Otobüsleri İşletmeciliği yöneticileriyle görüşen Satıcı, cüzdandaki kimlikten sahibini belirledi. İletişime geçilerek içinde 4 bin TL ve bir miktar dolar olan cüzdan, sahibine teslim edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen yolcu, Satıcı'ya teşekkür etti.
Cengiz Satıcı, "Cüzdanı aracın içerisinde buldum. Cüzdanda yüklü miktarda para vardı. Hiç karıştırmadan Sapanca Özel Halk Otobüsleri İşletmeciliği’ndeki yönetici arkadaşlara durumu bildirdim ve bana 'Cüzdanda kimlik olabilir, bir bak, varsa vatandaşa ulaşmaya çalışalım' dediler. Daha sonra kimlikten şahsın kim olduğunun anlaşılması üzerine iletişime geçerek cüzdanı kendisine teslim ettik. İçerisinde 4 bin lira ve bir miktar da dolar varmış" dedi.

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Para dolu cüzdanı yolcuya teslim etti

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