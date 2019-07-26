Para dolu sandığı çantadan kağıt çıktı

Antalya'da, kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanını dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Zeytinyağı ticareti yapan Kazak A.A, Konyaaltı ilçesinde yaşayan H.K'ye bin 200 teneke zeytinyağı karşılığında 42 bin dolar verdi.

A.A, zeytinyağı tenekelerini ülkesine götürmeye hazırlandığı sırada H.K. satıştan vazgeçtiğini kaydederek, içinde para olduğunu söylediği çantayı verdi.

H.K'nin yanından ayrılmasının ardından çantayı açan A.A, üstünde ve altında 100 dolar bulunan destelerin arasındakinin kağıt olduğunu fark etti.

A.A'nın, dolandırıldığını belirterek, polise başvurması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önce de aynı suçtan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.

