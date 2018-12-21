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Para gibi gösterdiği gazete parçalarıyla altın çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 19:55 | Son Güncelleme

Kayseri'de kuyumcudan hırsızlık yapan üniversite öğrencisi şüpheli, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de para gibi gösterdiği zarfın içindeki gazete parçalarıyla kuyumcudan 40 bin liralık altın çalan üniversite öğrencisi zanlı gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi H.Ş. (20) Melikgazi ilçesi Nazmi Toker Caddesi'ndeki Gazioğlu Çarşısı'nda bulunan Duran Cengiz'e (55) ait kuyumcuya girerek, bilezik almak istediğini söyledi.

H.Ş, 40 bin liralık bilezik karşılığında içinde para olduğunu ileri sürdüğü zarfı Cengiz'e uzattı.

Cengiz'in, zarftaki gazete parçalarını gördüğünü anlayan H.Ş, elindeki altınla kaçmak isterken, durumu fark eden çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş'ye tepki gösterenleri sakinleştirdi.

Şüpheli, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gazete kağıdı hırsızlık Kayseri kuyumcu

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