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Para için kardeşlerini bıçakladı

03.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Para için kardeşlerini bıçakladı

Şanlıurfa’da kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşlerden biri diğer ikisini bıçakladı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi Kondu Caddesi üzerinde yaşandı.

Şanlıurfa’da kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşlerden biri diğer ikisini bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi Kondu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, inşaatta işçi olarak çalışan Erdal Ş., Ahmet Ş. ve Mehmet Ş. isimli kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet Ş., yanında bulundurduğu bıçakla diğer iki kardeşini yaraladı. Yaralanan kardeşler olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kardeşlerini bıçaklayan Mehmet Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Para için kardeşlerini bıçakladı

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