Para istediği kişiyi bıçakladı, polise 'eşim de yanımda gelsin' dedi

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı 13 numaralı büfe yakınında meydana geldi. Doğan K. ve birlikte yaşadığı eşi G.K., sahilde Çetin B.’den iddiaya göre para istedi. Bu sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan K., üzerinde bulunan bıçağı Çetin B.’nin ayağına sapladı. Çetin B, kanlar içinde yerde kalırken şüpheli sahil bandında yürüyerek uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Doğan K. ve yanındaki eşi sahil üzerinde martı timleri tarafından yakalandı. Ters kelepçe takılıp oturtulan Doğan K’ye polis ekipleri tarafından maske takıldı.

Doğan K. polis ekiplerine “Bağımlı değiliz ağa Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülke. Kimse kimsenin karısına kızına bakamaz. Benim evim yok. 10 gündür sokaklarda yatıyorum kimse bir şey diyor mu? Kimseye bir şey demedim ağabey. Eşim de gelsin ağabey, vallahi sıkıntı olmaz ağabey, Allah razı olsun. Çocuğumu göreyim ağabey.” diye seslendi.

Şüpheli Doğan K. ve eşi ayrı ayrı ekip araçlarıyla polis merkezine götürüldü.

İHA

