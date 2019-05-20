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Para isteyen eşine şiddet uyguladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

ADANA'da Çağdaş G.

Para isteyen eşine şiddet uyguladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çağdaş G. (28) kendisinden para isteyen eşi Fatma G.'nin (21) ellerini ısırıp, bıçakla zarar verdi.
Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma G., 1,5 yıl önce fırın ustası Çağdaş G. ile ikinci evlililiğini yaptı. Bugün sabah Fatma G. ve Çağdaş G. arasında para yüzünden tartışma çıktı. Fatma G., sabah giderken kendisine para bırakmayan eşine boşanma davası açacağını söyledi. Buna sinirlenen Çağdaş G., eşi Fatma G.'nin önce iki elini ısırdı. Daha sonra bıçakla kollarını çizdi. Bağırarak komşulardan yardım isteyen Fatma G., eşinden şikayetçi oldu. Eve gelen polis, Çağdaş G.'yi gözaltına aldı. Fatma G. ise ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki oğlu ile darp raporu almak için Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Çağdaş G. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Para isteyen eşine şiddet uyguladı

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