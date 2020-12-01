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  4. Para isteyip çobanları darp eden 3 kişiye 9 bin 450 lira korona cezası

Para isteyip çobanları darp eden 3 kişiye 9 bin 450 lira korona cezası

01.12.2020 16:54 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de para istedikleri 2 çobanı darp eden 3 kişiye 9 bin 450 lira kesildi.

Kırklareli’de para istedikleri 2 çobanı darp eden 3 kişiye 9 bin 450 lira kesildi. Daha sonra gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde, yüzde 70 engelli M.Ö. ile A.Ö. köyün merasında hayvan otlattıkları esnada, bir grup tarafından önleri kesilerek kendilerinden zorla para istendi. Para isteyen S.K., U.K., S.K. ve C.K. isimli 4 kişiye para vermek istemeyen M.Ö. ve A.Ö. arasında karşılıklı hakaret ve arbede yaşandı. Arbede sırasında S.K. elinde bulunan sert bir cisimle A.Ö.’yü kaşından yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alan A.Ö., Babaeski Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan 3 şüpheliyi yakalarken, U.K. ifadesi alınarak salıverildi.

Para isterken 9 bin TL ceza
Meydana gelen yağma olayı ile ilgili olarak, şahısların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilerek, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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