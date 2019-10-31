HABER

Para isteyip kapkaç yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da 20 lira istedikleri adamın cebinden çıkardığı bin 550 lirayı kapkaç yaparak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay 26 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da 20 lira istedikleri adamın cebinden çıkardığı bin 550 lirayı kapkaç yaparak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 26 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut K. aracının içinde Özdemir Sabancı Bulvarında beklerken daha önceden tanıdığı ve ismini Cumali olarak bildiği bir kişi yanına gelerek 20 lira para istedi. Mesut K. de 20 lira vermek için cebindeki bin 550 lirayı çıkartınca, Cumali adlı kişinin yanındaki diğer şahıs paraların hepsini alıp Cumali ile birlikte kaçmaya başladı. Şahıslar bir süre koştuktan sonra motosiklete binip kaçmaya devam etti. Bu sırada Mesut K. de ilk şoku atlatıp aracıyla zanlıları yakalamak için arkalarından gitti. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ancak Mesut K. zanlıları yakalayamadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Polis başvuru üzerine olay yerinin etrafındaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan kamera incelemesinde para isteyen zanlının Cumali A. (20) olduğu belirlendi.

Polisin şüphesi ikinci zanlının kimliğini de tespit etti
Polis ikinci zanlının ise Cumali A. ile birlikte daha önce başka bir olaya karışabileceğini düşünerek Cumali A.’nın daha önceki karıştığı olaylara baktı. Cumali A.’nın bundan bir süre önce basit yaralama olayına karıştığı ve yanında da Özgür O. (20) isimli bir arkadaşı olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine Özgür O.’nun fotoğrafı çıkartılıp müşteki Mesut K.’ye gösterildi. Mesut K. parayı alıp kaçan zanlının fotoğraftaki şahıs olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

"20 liraya ihtiyacım vardı arkadaşım hepsini alıp kaçtı"
Polis Yeşilyurt Mahallesi’ne yaptığı operasyonda iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan Cumali A.’nın, "Benim 20 liraya ihtiyacım vardı daha önce tanıdığım şahıstan istedim. O da vermek için cebinden parayı çıkardı arkadaşım hepsini alıp kaçtı. Benim amacım 20 lira almaktı" dediği öğrenildi.
Diğer zanlı Özgür O.’nun da Cumali A.’yı suçladığı öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı da sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Seferihisar ve Çeşme'de 95 kaçak göçmen yakalandıSeferihisar ve Çeşme'de 95 kaçak göçmen yakalandı
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldularKapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.