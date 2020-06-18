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  4. Para isteyip reddedilince 'Eşime laf attı ağa' diye bıçakladı

Para isteyip reddedilince 'Eşime laf attı ağa' diye bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2020 19:09 | Son Güncelleme

Antalya'da Doğan K. (22), para talebini reddeden Çetin B.'yi sağ ayak bileğinden bıçakladı. Gözaltına alınan Doğan K., "Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım ağa" dedi.

Para isteyip reddedilince 'Eşime laf attı ağa' diye bıçakladı

Olay, saat 16.00 sıralarında, Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Birlikte yaşadığı G.K. adlı kadın ve kucağındaki kızı B.K. ile Konyaaltı Sahili'nde dolaşan Doğan K., yolda karşılaştıkları Çetin B.'den kendilerine yardım için para vermesini istedi. İddiaya göre para vermek istemeyen Çetin B., Doğan K. ile G.K.'yi hakaret edip, itekledi.

"KADINIMI TARTAKLAMAYA BAŞLADI"

Doğan K. da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Çetin B.'yi sağ ayak bileğinden bıçakladı. Çetin B., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Doğan K. ise polis ekiplerince yakalandı. Çimler üzerine oturtulan Doğan K., "Bir süre önce cezaevinden çıktım. Birkaç gündür sokaklarda yatırıyoruz. Kendisinden para istedim. Para vermeyip, hakarete başladı. Üstelik yanımda bulunan kadınımı tartaklamaya kalkıştı. Eşime laf attı. Bu yüzden bıçakladım ağa" dedi. Doğan K., daha sonra polis merkezine götürüldü.

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