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  4. Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adamı "Sende hiç ar namus yok mu?” deyip gasp ettiler

Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adamı "Sende hiç ar namus yok mu?” deyip gasp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

Antalya’da para karşılığında cinsel birliktelik için evine çağırdığı kadınla basılan adam, ‘sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Sende hiç ar namus yok mu’ diyerek 2 kişi tarafından gasba uğradığını iddia etti. Olaydan 4 saat sonra yakalanan şüphelilerin gasptan elde ettikleri paranın bir miktarıyla uyuşturucu aldığı öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edileceği sırada ise gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, “Ne yaptık ki” cevabını verdi.

Olay, dün akşam 19.15 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2215. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. isimli adam, daha önce para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen E.T. ile evinde görüşmek istedi. Bir süre sonra E.T. ile eve giren H.T.’nin arkasında 2 erkek şahıs daha girdi. H.T.’yi yatak odasına iten 2 şüpheli, iddiaya göre "Sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu? Seni burada öldüreceğiz" diyerek ağzına çorap sokmaya çalıştı. Ardından şüphelilerden birisi "git arabadan silahı da getir" deyip, H.T.’nin ellerine bıçağın sapıyla vurmaya başladı. İkilinin arasında çıkan arbede sırasında E.T., H.T.’nin cebinden önce cüzdanını ardından içerisindeki 480 TL parayı aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, H.T. gasp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

GASP SONRASI UYUŞTURUCU ALMIŞLAR

İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların kaçış istikametleri tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.T., A.A ve B.D.’yi olaydan 4 saat sonrası kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli E.T. isimli kadının üzerinde H.T.’ye ait olduğu değerlendirilen 395 TL para ile şüpheli A.A. isimli şahsın üzerinden olayda kullanılan bıçak ele geçirildiği ve şüphelilerin olaydan sonra müştekiye ait paranın bir kısmı ile uyuşturucu madde alıp kullandıkları öğrenildi.

"NE YAPTIK Kİ?"

Şüpheli E.T., A.A ve B.D. isimli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin ‘neden yaptınız?’ sorusuna ‘ne yaptık ki? Bize uyuşturucu satanlar gasba uğrattı. Uyuşturucu satanlar dışarıda” yanıtını verdi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gasp ın cezası 15 yıldan başlar birde evinde gasp ediliyor netice 15 yıl ağır hapis infaz falan yok hadi bakalım adalet kolay gelsin
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