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Para karşılığı Irak ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak getirenlere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Irak ve Suriye'de organize ettikleri kişileri yüksek miktarda ücret karşılığında illegal yollardan Türkiye'ye getiren kişilere yönelik Silopi ve Cizre ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de aranıyor.

Para karşılığı Irak ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak getirenlere operasyon

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Irak ve Suriye'de organize ettikleri kişileri yüksek miktarda ücret karşılığında illegal yollardan Türkiye'ye getiren kişilere yönelik Silopi ve Cizre ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de aranıyor.
Irak ve Suriye'den organize ettikleri kişileri, yüksek miktarda para karşılığında yurda sokan ve bu kişilerin batı illeri ile yabancı ülkelere götürmek vaadiyle haksız kazanç sağlayan, ayrıca aranan kişileri de yasal olmayan yollardan yurt dışına kaçırmak amacıyla faliyet yürüten şebekelere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün saat 06.00'da Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyon kapsamında göçken kaçakçılığı suçunu işledikleri gerekçesiyle aranan 11 kişiden 7'si gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 7 sanık, sorgulanmak üzere Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Para karşılığı Irak ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak getirenlere operasyon

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