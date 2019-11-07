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Para karşılığı uyuşturucu hap satan ve turistlere sahte rapor düzenleyen doktor yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu içen şahıslara para karşılığı hap sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla 1 doktor gözaltına alındı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Manavgat Ilıca Mahallesi’nde özel kliniği olan doktor Ünal O.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu içen şahıslara para karşılığı hap sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı kişilere ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla 1 doktor gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, Manavgat Ilıca Mahallesi’nde özel kliniği olan doktor Ünal O. isimli şahsın Manavgat bölgesindeki uyuşturucu içen şahıslara lycra, xanax vb. hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı şahıslara ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği yönünde bilgi alındı.
Bahse konu olan doktor Ünal O.’nun Manavgat Ilıca Mahallesi’nde bulunan kliniğinde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Klinikte yapılan aramada uyuşturucu özelliği ihtiva eden 8 kutu lyrca, 10 kutu contramal, 9 kutu xanax ve 8 kutu diazem olmak üzere değişik türlerde bin 200 kutu ilaç, 20 adet kaşe, 1 adet FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e ait kitap, 2 adet bilgisayar, 2 adet cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.
Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemelere el konulurken şüpheli doktor Ünal O. ise bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti, kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı.

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