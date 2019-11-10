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Para karşılığında 'devamsızlık' silen kişiye suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 22:27 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, üniversiteye dışarıdan ders veren ve para karşılığında bazı öğrencilerin devamsızlıklarını sildiği iddia edilen Doğan K., suçüstü yakalanarak tutuklandı.  Bakırçay Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu'na dışarıdan ders veren Doğan K., iddiaya göre, bazı öğrencilerin para karşılığında devamsızlıklarını sildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, üniversiteye dışarıdan ders veren ve para karşılığında bazı öğrencilerin devamsızlıklarını sildiği iddia edilen Doğan K., suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Bakırçay Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu'na dışarıdan ders veren Doğan K., iddiaya göre, bazı öğrencilerin para karşılığında devamsızlıklarını sildi. Bu durumu öğrenen diğer öğrenciler ise üniversite rektörlüğüne gidip, konu hakkında şikayette bulundu. Şikayetleri değerlendiren üniversite rektörlüğü, durumu savcılığa bildirdi. Savcılığın talimatıyla Doğan K. polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Doğan K.'nın öğrencilerden para aldığı ve devamsızlıklarını sildiği tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Doğan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan K. tutuklanırken, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü konu hakkında açıklamada bulundu.
'ADLİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemizde 6 Kasım Çarşamba günü yaşanan olayla ilgili olarak açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu tarihte Adalet Meslek Yüksek Okulunda meydana gelen olayda dışarıdan ders veren bir kişinin devamsızlığı olan öğrencilerle para ilişkisine girdiği anlaşılmış ve durum savcılığa bildirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili şahıs üniversitemizin kadrolu personeli olmayıp, Adalet Meslek Yüksekokuluna kurum dışından ders ücreti karşılığında görevlendirilen biridir. Öğrencilerimizden bazılarının ihbar ve şikayeti üzerine üniversitemizin ilgili birimi ve güvenlik güçlerinin iş birliği neticesinde suçüstü yapılarak olay adli zemine taşınmıştır. Eğitimcilik ahlakı ve genel insani değerlerle bağdaşmayan bu durum haber alınır alınmaz doğrudan hukuki süreç başlatılmış ve ilgili şahısın adalete teslim edilmesi için gereken işlem yapılmıştır. Her ne kadar akademik ve idari personelimizden herhangi birinin olaya adı karışmamış olsa da kurumumuzda yaşanan bu esef verici olaydan dolayı üzüntümüzü beyan eder, devam eden adli sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz."

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