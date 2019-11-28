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Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 08:50 | Son Güncelleme

Bursa'da para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlı için müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Geçen haziran ayında Osmangazi'ye bağlı Altınova Mahallesi Taraklı Sokak'ta meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, N.K.'nin (40) cesedini buldu. Olayın ardından 100'den fazla güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Y.M. (55) olduğunu belirledi. Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, dedektörle yaptıkları aramada silahı evin bahçesinde gömülü buldu. Zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

SAVCI MÜEBBET TALEP ETTİ

Bursa Cumhuriyet Savcısı, Y.M. hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianameyi hazırlayan savcı, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

"İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN 100 TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK"

Öte yandan sanığın iddianamede ifadesine de yer verildi. Y.M. ifadesinde, "Yol üzerinde N.K. ile 100 TL karşılığında anlaştık. Beni boş bir arsaya götürdü. Ben 'Burada evler var' dedim. O da, 'Ben seninle çıktım, bana hesap sorarlar' dedi. Cep telefonumu alıp aşağıya inerek bağırmaya başladı. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa ilişki cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu adamı teneşir bile paklamazzzzz
üzüldüm.ama su testisi su yolunda kırılmış
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