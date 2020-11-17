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Para kazanma vaadiyle 12 bin 750 lira dolandırıldı

17.11.2020 19:27 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir kadın para kazanma vaadiyle kandırılarak 12 bin 750 lira dolandırıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kadın para kazanma vaadiyle kandırılarak 12 bin 750 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.Y. (26) adlı kadın kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçip para kazanma vaadiyle para yatırmasını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşerek farklı tarihlerde farklı bankalardan verilen hesaplara toplam 12 bin 750 lira yatırdı. Dolandırıldığını anlayan M.N.Y. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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