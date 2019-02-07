HABER

Para koymaya geldi, ATM'deki düzeneği fark etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:31 | Son Güncelleme

ADANA'da, bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) yerleştirilen kart kopyalama düzeneği, banka görevlisinin dikkati sayesinde bulundu.

Can ÇELİK-Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) yerleştirilen kart kopyalama düzeneği, banka görevlisinin dikkati sayesinde bulundu. Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki ATM'lere para yerleştirmeye gelen banka görevlisi, hemen yanda bulunan ATM'de farklı bir durum olduğunu görerek kart haznesini kontrol etti. Kart bölmesine baktığında içine bir kart okuma düzeneği yerleştirildiğini gören görevli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM içinde bulunan kart okuma düzeneğini sökerek çıkardı. Kart okuma düzeneğinin ne kadar süredir orada olduğu henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
Vali Yerlikaya enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı (1)Vali Yerlikaya enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı (1)
Şehit oğlunun saçlarını bağışlamaya kıyamamıştı, hayatını kaybettiŞehit oğlunun saçlarını bağışlamaya kıyamamıştı, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.