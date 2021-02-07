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  4. Para meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

Para meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

07.02.2021 07:43 | Son Güncelleme:
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Bursa’da birlikte araç kiralayan 2 arkadaş arasında para meselesi yüzünden tartışmada kan aktı.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Bursa’da birlikte araç kiralayan 2 arkadaş arasında para meselesi yüzünden tartışmada kan aktı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezer Ç., ile arkadaşı K.T., bir kiralama firmasından ortak otomobil kiraladı. Kiralamanın süresinin bitmesi üzerine aracı teslim etmek için buluşan 2 arkadaş, para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.T., belindeki tabancayı çıkartarak Sezer Ç.’ye ateş etti. Bacağından yaralanan Sezer Ç, yere yığılırken şüpheli K.T., olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Sezer Ç’yi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, şüpheli K.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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