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Para nakil aracındaki silahları alıp 1 milyon lirayı almamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir marketin para nakil aracını güvenlik görevlisini bıçaklayarak gasp ettikleri iddia edilen 7 kişi polis tarafından yakalandı.

Para nakil aracındaki silahları alıp 1 milyon lirayı almamışlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da bir marketin para nakil aracını güvenlik görevlisini bıçaklayarak gasp ettikleri iddia edilen 7 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin olay sırasında araçta bulunan yaklaşık 1 milyon lira parayı almadıkları sadece güvenlik görevlisinin otomatik silahı ve tabancasını aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ayrıca kaleşnikof tüfek, biri kuru sıkı iki tabanca ve bir gaz bombası ele geçirildi.

SİLAHLARI ALIP 1 MİLYON LİRAYI ALMADILAR
Zeytinburnu, Çırpıcı mahallesi, Modabağ sokak üzerinde 11 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen gasp olayında bir marketin para taşıma aracının önü bıçaklı ve sopalı kişiler tarafından kesildi. Şüpheliler araçta bulunan bir şoför ve bir güvenlik görevlisini zorla araçtan indirdi. Olay sırasında güvenlik görevlisi E.B.T.'yi bacağından bıçaklayan şüpheliler araçta bulunan MP-5 makineli tüfek ile bir adet tabancayı alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlar para nakil aracının 81 marketten topladığı yaklaşık 1 milyon liraya ise dokunmadı.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler şüphelilerin olay yerinden iki adet motosikletle kaçtığını tespit etti. Kamera görüntüleri kullanılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin bir süre sonra motosikletleri terk ettikleri ve başka bir araçla kaçtıklarını ortaya çıktı. Kaçtıkları otomobilin plakasının belirlenmesiyle şüphelilerin kimlikleri kısa süre içinde tespit edildi. Olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen Çeçen lakaplı Nazmi A.(34) ile Özkan Ç.(23), Elvin İ.(27), Timur T.(34), Emrah P.(33), Ufuk M.(27) gözaltına alındı.

EVLERİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada para nakil aracından çaldıkları MP-5 otomatik tüfek ve bir tabancanın yanı sıra bir adet kaleşnikof otomatik tüfek, bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca ile bir gaz bombası ve silahlara ait toplam 73 mermi ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Para nakil aracındaki silahları alıp 1 milyon lirayı almamışlarPara nakil aracındaki silahları alıp 1 milyon lirayı almamışlarPara nakil aracındaki silahları alıp 1 milyon lirayı almamışlarPara nakil aracındaki silahları alıp 1 milyon lirayı almamışlar

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