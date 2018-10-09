İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkedeki ekonomik sıkıntılara rağmen yetkililerin iş üretmesi gerektiğini belirtti.
Köylü ve Göçebe Milli Günü 5'inci Konferansı'nda konuşan Cihangiri, "Müdürler, engelleri aşarak çözüm üretmelidir. Yoksa yeteri kadar para ninemde de olsa, o da iş yapar." dedi.
Ekonomik sorunlar nedeniyle İran halkı için şartların zorlaştığına değinen Cihangiri, "Ekonomik baskılar arttı. Yetkililerin yerinde alacağı kararlarla bu zorlukları aşmalıyız." şeklinde kaydetti.
İran'a yönelik uygulanan ekonomik ambargolar ve ülkede üretim politikalarının uygulanamaması sonrası artan ekonomik sorunlar nedeniyle devlet hazinesinde yatırım için yeteri paranın bulunmadığı belirtiliyor.
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