HABER

Para-tekvandocunun azmi, 47 yaşında şampiyonluk getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Yüksek gerilime kapıldıktan sonra iki kolunu kaybeden 47 yaşındaki Yıldıray Erdiç, geçen yıl başladığı para-tekvandoda önce Türkiye, sonra da Avrupa şampiyonu oldu - Milli sporcu Yıldıray Erdiç: "Sporun yaşı yokmuş. Türkiye şampiyonluğum var. Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu oldum, altın madalya aldım. Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Yüksek gerilime kapıldıktan sonra iki kolunu kaybeden Yıldıray Erdiç, 47 yaşında elde ettiği Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Niğde'nin Orhanlı beldesinde yaşayan elektrikçi Yıldıray Erdiç (47), 2001'de yüksek gerilime kapıldı ve iki kolunu kaybetti.

Kollarını kaybettikten sonra karamsarlığa kapılan Erdiç'in hayatı, antrenörü Doğan Erdoğdu'nun yönlendirmesiyle geçen yıl başladığı para-tekvandoyla değişti.

Yıldıray Erdiç, ilerlemiş yaşına rağmen kısa sürede para-tekvandoda önemli başarılara imza attı. Milli sporcu, geçen mayısta Türkiye, haziranda da Avrupa şampiyonu oldu.

Evli ve 4 çocuk babası Yıldıray Erdiç'in yeni hedefi ise gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek.

\

- "Hedefim dünya şampiyonluğu"

Yıldıray Erdiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Doğan Erdoğdu'nun yönlendirmesiyle tekvandoya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hocam telefonla aradı, 'Seni tekvandoya yazdıralım.' dedi. Ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Daha sonra kendisiyle görüştüm, ilgimi çekti, o günden beri devam ediyorum. İlk başta 'Bu yaşta spor olur mu.' diye yadırgadım ama oluyormuş. Sporun yaşı yokmuş. Türkiye şampiyonluğum var. Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu oldum, altın madalya aldım. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Allah nasip ederse Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak. O gururu, duyguyu anlatamam. O duyguyu yaşamak lazım. Orada paranın hiçbir önemi yok. Önemli olan, Türk bayrağını dalgalandırmak."

\

- "Kollarımın olmaması bir engel değil"

Çalışmalarının güzel gittiğini ve antrenmanlarına devam ettiğini anlatan Yıldıray Erdiç, "Spora başlayınca hayatım değişti. Karamsardım, spora başlayınca engeli unuttuk." dedi.

Engellilere spor yapmalarını tavsiye eden Erdiç, "Kollarımı kaybedince dünyayla ilişiğim kesildi, yaşamam diye düşünüyordum ama iş farklıymış. Şu anda kollarım varmış gibi, ilk doğduğum gibi hissediyorum. Çalıştıkça, şampiyon oldukça da engelimi unutuyorum. Kollarımın olmaması bir engel değil." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Erdiç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e, milli takım teknik direktörü İlhan Aşkın'a ve Bor Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ethem Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sevişme sahnelerini gördüklerinde şoke oldular!Sevişme sahnelerini gördüklerinde şoke oldular!
Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, artık ücretsizÇeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, artık ücretsiz
TBMM Başkanı Yıldırım: Merkezi Atlantik ötesindeki FETÖ, çok tehlikeli örgütTBMM Başkanı Yıldırım: Merkezi Atlantik ötesindeki FETÖ, çok tehlikeli örgüt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Para-Tekvando Şampiyonası elektrik ustası Niğde para-tekvando Yıldıray Erdiç

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.