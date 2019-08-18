Para tekvandocunun protez kolu geleceğin mühendislerinden

Proje koordinatörü, ERÜ Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ayşe Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protez kol ve bacakların pahalı olması nedeniyle, uzvu eksik pek çok kişinin bunlara ulaşamadığını söyledi.

"İnsanlığa nasıl bir faydamız olur diye yola çıktık." diyen Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Ekibimizde elektrik, mekatronik ve endüstriyel tasarım mühendisliği bölümlerinden arkadaşlarımız var. Dış tasarımı endüstriyel mühendisliği öğrencileri üstlendi. İçinin mekanik kısmını ise mekatronik ve elektrik mühendisleri yaptı. Protez kollar hem hafif hem de dayanıklı metal malzemelerden oluyor ancak bunlar çok pahalı. Biz bunu üç boyutlu yazıcılardan 'PL' denilen bir malzemeden yaptık. Çizimini yapıp yazıcılara veriyoruz, kısa sürede bize çıktı veriyor. Bu çıktıları montajladık. PL, insan vücuduna zarar vermeyen bir plastik."

Subaşı, "Büşra, doğuştan kol deformasyonu bulunan, 21 yaşında, pes etmemiş bir öğrenciydi. Yaşı itibarıyla özellikle onunla çalışmak istedik çünkü bu alanda yeniyiz. Protez kolu yapamayabilirdik, bilgimiz yetersiz kalabilirdi, maddi olarak vazgeçebilirdik. Büşra'ya bunları anlattık. Onun el, bilek ölçülerini aldık. Bu ölçülerle bir çizim yaptık ve prototip elde ettik. Kendisi de var olan sağ kolunun heykelini çıkardı. Birebir uyan bir protez çıkardık. Elektronik montaj aşamasına geçtik. Yazılımı, elektronik sistemi, hepsi bize ait." diye konuştu.