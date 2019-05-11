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Para ve erzakları çalınan yaşlı kadın, yardım eli uzatan öğrencilere ağlayarak sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde para ve erzaklarını hırsızlara kaptıran görme ve engelli yaşlı kadına, İstanbul İstinye Üniversitesi öğrencileri, yardım eli uzattı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde para ve erzaklarını hırsızlara kaptıran görme ve engelli yaşlı kadına, İstanbul İstinye Üniversitesi öğrencileri, yardım eli uzattı. Yaşlı kadın, öğrencilerin yardımı karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Görme ve işitme engelli Naciye Dikmen’in Hacıevhat Mahallesi Ok Meydanı Sokak’ta kaldığı tek göz odalı evine 1 hafta önce hırsız girdi. Dikmen’in bin 500 lira parası, erzak ve mutfak eşyaları çalındı. Olayı basına yansıması üzerine İstinye Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Merkezi yardım seferberliğinde bulundu.
İstanbul İstinye Üniversitesi’nde görevli Uzman Yardımcısı Gülsemin Topal ve öğrenciler Tuğba Emirahmet ve Fatih Kerem Vural, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek, erzak ve para yardımı yaptı.
Gözyaşlarına boğulan Naciye Dikmen, "Evladım, hepinizden Allah razı olsun" diyerek, İstinye Üniversitesi’ne ve öğrencilerine teşekkür etti.
Yaşlı kadınının düştüğü duruma çok üzüldüklerini ifade eden Gülsemin Topal, "Teyzemizle ilgili haberi okuyunca çok üzüldük. Üniversite olarak onunla bir araya gelmek istedik. Yaşamış olduğu hırsızlık bizi çok üzdü. Üniversitemiz öğrenci kulüpleri olarak biz de ona erzak yardımıyla destek olmak istedik. Her zaman yanında olamasak da biz ona desteklerimize devam edeceğiz. Bir çok kurum ve kuruluşun da desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

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