“Para Verelim Afganlar’ı Siz Tutun Olmaz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan kaynaklı göç dalgası konusunda Avrupa Birliği’ne yeniden masaya oturma çağrısı yaparak, “2016’da olduğu gibi, bizim oturup konuşup müzakere ederek bir mutabakata bağlamamız lazım. ‘Ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye mültecileri tutsun’ anlayışı işlemez. Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganlar’ın ülkemizde belli bir süre de olsa kalması mümkün değil” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Ankara’daki görüşmesi sonrasında Türkiye’de tartışma konusu olan Afgan göçmenler sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu’nun, Afganistan kaynaklı göçmen dalgasını Türkiye’nin barındırması yönünde açıklamalara imza atan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere mesaj vererek, geçmişte Suriyeliler için yapılan mutabakatı yenilemek gerektiğini söylemesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “2016'da, 18 Mart’ta AB ile göç konusunda mutabakat yaptık. Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı yüzde 95 oranında azaldı. AB kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi. Buna bürokrasi deyin, ülkeler arasındaki farklı tutumlar deyin, ki bugün daha iyi değil bu tutumlar... Bu mutabakatın güncellenmesi konusunda hemfikir kaldık. Daha sonra biz göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi AB’ye ilettik. AB, bir yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapmadı. AB şöyle düşünüyordu; ‘Şu an Covid var, insanlar hareket edemez.’ Biz daha sonra ısrarla bunu hatırlatınca, AB tek taraflı bir karar aldı, 'Türkiye'ye 3 milyar Euro verelim' diye, bu yalnızca bir karar. 2016 yılında olduğu gibi, bizim oturup konuşup müzakere ederek bir mutabakata bağlamamız lazım. ‘Ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim Türkiye mültecileri tutsun’ anlayışı işlemez” dedi.

Türkiye’nin AB’yle yapılacak olası yeni mutabakattan beklentilerini de açıklayan Çavuşoğlu, “Bu Afganlar’ın yarın Afganistan'da güvenliği ve istikrarı tesis edilirse güvenli bir şekilde geri gönderilmesi dahil, Suriyeliler’in güvenli şekilde ülkesine gönderilmesi dahil birçok konuyu kapsayacak şekilde bu mutabakatı güncellememiz lazım. Bu AB içinde sorunsa, Türkiye içinde de sorun. Özellikle ırkçı kesimler ya da muhalefet sırf iktidarı yıpratmak için kullanıyor; sonuçta sosyal, siyasi bir sorun. Basit formül ya da anlayışlarla 'Biz para veririz bu iş çözülür' anlayışından Avrupa Birliği'nin vazgeçmesi lazım. Gerçekçi çözümler üretmemiz lazım… (Konuyla ilgili) Düşüncelerimizi ilettiğimiz halde olumlu bir adım göremedik” diye konuştu.

Çavuşoğlu, 2016 mutabakatı kapsamında sadece Suriyeliler değil o süreçte Ege Denizi üzerinden AB ülkelerine geçiş yapma çabasındaki Afganlar konusunda da çalıştıklarını belirterek, Yunanistan özelinde hatırlatmada bulundu. Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın o mutabakata göre geri döndürdüğü kişiler arasında ayrım yapmadık; Afgan, Suriyeli... Buna karşılık bire bir formülü dediğimiz, AB ülkeleri de Türkiye’deki Suriyeliler’i AB ülkelerine yerleştirecekti. O konuda dürüst olalım, biz 2 bin kişiyi geri aldık, AB 20 bin kişiden Suriyeliyi yerleştirdi, tamamen haklarını yemeyelim. Afganlar konusunda ise ‘Biz para veriyoruz Afganlar’ı ülkede tutun’ anlayışı olursa, böyle bir işbirliği olmaz” tepkisini yineledi.

