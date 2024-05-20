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  4. Para vermediği annesini üzerine benzin döküp yakmıştı: 32 gün sonra acı haber geldi

Para vermediği annesini üzerine benzin döküp yakmıştı: 32 gün sonra acı haber geldi

20.05.2024 19:26
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para vermediği iddiası ile oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın, hastanede 32 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Para vermediği annesini üzerine benzin döküp yakmıştı: 32 gün sonra acı haber geldi

18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre kısa bir süre önce annesi Mükerrem Yılmaz’dan (64) para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi. Ö.Y., benzin dökerek annesi ve kendisini yaktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Vücudunda 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Mükerrem Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edilmişti. Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Şahıs, işlemlerinin ardından elleri sargılı şekilde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ACI HABER GELDİ!

32 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mükerrem Yılmaz’dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden kadın, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğdu Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya Akyazı para
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