Para vermedikleri 2 kişi 'rambo' bıçağıyla yaraladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Ali Koç (37) kendilerinden para istediği öne sürülen 2 kişinin 'rambo' bıçaklı saldırısında yaaralandı.

Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde yürüyen Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Ali Koç'un(37) yanına daha önceden tanıdıkları Hasan S. ve Hasan Hüseyin E. geldi. İddiaya göre, ikili, Coşkun ve Koç'tan para istedi. Olumsuz yanıt alınca da 'rambo' bıçağı olarak tabir edilen bıçakla Coşkun ve Koç'a saldırdı. Saldırıda Mehmet Coşkun kalçasından, Mehmet Ali Koç sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Coşkun ve Mehmet Ali Koç, ilk müdahalelerinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Coşkun'un kalçasına saplanan bıçak doktorlar tarafından çıkarıldı. Şüphelilerden Hasan S. olay yerinde gözaltına alınırken, polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

