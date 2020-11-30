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Para vermeyen şahsın aracına zarar veren genç tutuklandı

30.11.2020 13:15 | Son Güncelleme:
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Para vermeyen şahsın aracına zarar veren genç tutuklandı

Samsun’da hastane önünde karşılaştığı tanımadığı şahıstan istediği parayı alamayınca aracına zarar veren genç çıkardığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi.

Samsun’da hastane önünde karşılaştığı tanımadığı şahıstan istediği parayı alamayınca aracına zarar veren genç çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T.(45) hastane önünde park halindeki aracının yanında eşini ve çocuğunu beklerken yanına gelen tanımadığı T.H.(21) kendisinden para istedi. T.T. para vermeyince T.H. ise aracına zarar verip kaçtı. T.T. polise şikayette bulundu.
Irmak Polis Merkezi ekipleri yaptıkları araştırmada güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek olayı T.H.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen T.H., savcı tarafından "gaspa teşebbüs ve mala zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.H. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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