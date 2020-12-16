Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Antalya’da 80 yaşındaki adam, resmi nikahlı eşi 63 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadının, kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yaşlı adam, eşinin Kırgızistan’da cami yaptıracağı gerekçesiyle para istediğini, vermeyince ‘seni öldüreceğim’ diyerek üzerine saldırıp kolonya döktüğünü, odanın kapısını kilitleyerek canını kurtardığını söyledi. Evden polis nezaretinde çıkartılan Kırgız eş, benim suçum yok diye bağırarak polise direndi. Kırgız eş güçlükle polis aracına bindirilebildi.

Olay Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. 6 ay önce evlendiği 63 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Aızhan Alımbekova ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Bal, eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Ahmet Bal ve tehdit ettiği ileri sürülen Aızhan Alımbekova’yı emniyete götürdü.

Kırgız kadın uzun süre polise direndi

Yaşlı adam eşinin sürekli alkol aldığını, alkol almadığı zamanlar kendisine zarar vermediğini söylerken , Kırgızistan uyruklu eşi kendisini götürmek isteyen polislere uzun süre direnerek zorluk çıkardı. Bağırıp çağıran ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden Kırgız kadın, polisler tarafından güçlükle araca bindirildi.