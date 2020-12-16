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Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

16.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
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Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Antalya'da 80 yaşındaki adam, 63 yaşındaki eşinin kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yaşlı adam, eşinin para istediğini, vermeyince ‘seni öldüreceğim’ diyerek üzerine saldırıp kolonya döktüğünü, odanın kapısını kilitleyerek canını kurtardığını söyledi. Evden polis nezaretinde çıkartılan kadın, ortalığı birbirine kattı.

Olay Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. 6 ay önce evlendiği 63 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Aızhan Alımbekova ile birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Bal, eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Ahmet Bal ve tehdit ettiği ileri sürülen Aızhan Alımbekova’yı emniyete götürdü.

UZUN SÜRE POLİSE DİRENDİ

Yaşlı adam eşinin sürekli alkol aldığını, alkol almadığı zamanlar kendisine zarar vermediğini söylerken, eşi kendisini götürmek isteyen polislere uzun süre direnerek zorluk çıkardı. Bağırıp çağıran ve çevredeki vatandaşları rahatsız eden kadın, polisler tarafından güçlükle araca bindirildi.

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"CANIMI KURTARMAK İÇİN KENDİMİ ODAYA KİLİTLEDİM"

Aızhan Alımbekova ile yaklaşık 6 ay önce tanıştığını, çocukları ve yakınları karşı çıkmasına rağmen resmi nikah kıydığını belirten Ahmet Bal “Önceleri çok iyiydi. Bana yoldaş arkadaş oluyordu. Türk kimliği alması için bazı yerlere paralar yatırdık. Bir süre sonra alkol alıp bana kötü davranmaya başladı. Memleketine cami yaptıracağını belirterek sürekli benden para istemeye başladı. 2-3 kez beni dövdü. Bu akşam da memleketine yaptıracağı cami için para istedi. Param olmadığını söyleyince benim üzerime kolonya dökerek para vermemem durumunda beni öldüreceğini söyledi ve üzerime saldırdı. Bende kendimi korumak için odaya girip odayı arkadan kilitledim. Hemen oğlumu aradım. Oğlum geldi ve polisi aradı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben bu kadından kurtulmak istiyorum” dedi.

(İHA)

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