Paraben nedir, vücuda ne gibi zararları vardır?

Paraben; gıda, kozmetik ve eczacılık sektörlerinde koruyucu madde olarak kullanılan sentetik bir kimyasaldır. Zararlı bakteri ve küflere karşı ürünlerde koruma sağlar ve ürünlerin raf ömrünü uzatır. Kulağa iyi gelen bu özellik beraberinde bazı endişeler de getirdiği için aslında üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarında bu kimyasalın çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceği öne sürülmüştür. Paraben Zararları Nelerdir? Paraben vücuda girdiğinde östrojen hormonu gibi davranan ve bu nedenle sağlığa zararlı etkileri olduğu düşünülen bir kimyasaldır. Bu sentetik yapıya ağız yoluyla ya da cilt üzerinden maruz kalabiliriz. Gıda ve ilaçlarda kullanılan koruyucular ağız yoluyla direkt olarak vücuda girerken, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan kozmetik ürünler aracılığıyla cilt tarafından emilerek kana karışır. Yetişkinler üzerinde yapılan bazı araştırmalarda idrarda paraben tespit edilmiştir. Bunun dışında bebeklerin ve hamilelerin de parabene maruz kaldığı görülmüştür. Kanserle ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda ise kanserli dokuda parabene rastlanmış ve parabenin dokularda kaldığı araştırma sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Bu kimyasalın ayrıca yalnızca insanlara değil çevreye de zararlı etkileri olabileceği öngörülmüştür. Bu tür ürünlerin kullanımı sonucunda:

Cildiniz bu kimyasala karşı duyarlı hale gelebilir ve cilt üzerinde kızarıklık, kurdeşen, egzama, döküntü gibi alerjik reaksiyonlar ile tahrişler görülebilir,

Vücuda girdikten sonra hormon dengesini bozarak üreme organlarına ve doğurganlığa zarar verebilir, gebelik sonuçlarını etkileyebilir,

Östrojen gibi davranması vücutta östrojen fazlalığı nedeniyle meme hücrelerinin bölünmesine ve tümörlerin büyümesine etki ederek kanser riskine sebep olabilir,

Kanalizasyon yoluyla atık olarak denizlere karışabilir ve deniz canlılarına nüfuz ederek yaşamlarını tehdit edebilir. Paraben Türleri Nelerdir ve Hangi Ürünlerde Bulunur? Paraben ne demek sorusunu yanıtladıktan sonra bu kimyasal maddeyi biraz daha tanımak ve hangi ürünlerde bulunabileceğini öğrenmek faydalı olacaktır. Bildiğiniz gibi tüm ürünlerin paketlerinde içerik listesi bulundurma zorunluluğu vardır. Bu, kullanıcıların kaçınmak istediği içeriklerin varlığını kontrol edebilmeleri için önemli bir bilgidir. Günlük hayatta kişisel bakım ve güzellik için kullanılan, kozmetik kategorisindeki çoğu üründe paraben bulunabilir. En sık kullanılan türleri butylparaben, ethylparaben, methylparaben, propylparaben ve isobutylparabendir. Satın alacağınız üründe paraben olup olmadığını ürünlerin içindekiler kısmından öğrenebilirsiniz. Bu kimyasalların bulunduğu ve sıklıkla kullanılan ürünlerden bazıları aşağıdaki gibidir: Fondötenler

BB ve CC kremler

Renkli nemlendiriciler

Krem ve pudra allıklar

Güneş koruyucuları

Nemlendirici kremler

Losyonlar

Şampuanlar

Saç kremleri

Vazelin çeşitleri

Dudak koruyucu lipstick ve rujlar

Tıraş kremleri Parabene Daha Az Maruz Kalmak İçin Ne Yapmalı? Bir üründe kullanılabilecek sentetik koruyucuların yüzdesi genellikle düşüktür. Ancak günlük hayatta birçok ürün kullandığımız için maruz kalacağımız ve çevreye zarar verecek koruyucu yüzdesi düşündürücü olabilir. Peki bu gerçekler karşısında bu sentetik kimyasaldan nasıl korunabiliriz? Geçmiş yıllara oranla günümüzde daha fazla sayıda sentetik koruyucuların ve yapay bileşenlerin olmadığı alternatif ürünler vardır. Kullanıcılarda etiket okuma alışkanlığı arttıkça ‘yeşil’ olarak tabir edilen ve zararlı içerik bulunmayan ürünlere olan talep de büyümeye devam edecektir. Bir ürünün içeriğini incelemek için yalnızca ön yüzünde bulunan “paraben içermez” ibaresine bakmak yeterli değildir. Bu nedenle ürünün içindekiler kısmını dikkatlice inceleyerek butylparaben, methylparaben ve propylparaben ifadelerinin geçip geçmediğine bakmanız gerekir. Eğer içerikler kısmında geçen yapay bileşenlerin ve sentetik maddelerin ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz yoksa, ürünü incelerken yapacağınız kısa bir internet araştırması işinizi görecektir. Birçok internet sitesi temiz içerikli ürün arayışında olanlar için sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilecek bileşenleri listeler. Bununla birlikte birçok marka parabene daha az maruz kalmanızı sağlayacak temiz içerikli kozmetik formüller üretir. Günlük kişisel bakım ürünlerinizi buna göre tercih ederek, örneğin paraben içermeyen şampuanlar kullanarak, hem çevreye daha duyarlı bir yaşam için hem de sağlığınız için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.