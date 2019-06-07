Paragat misinasına dolanan caretta carettalar telef oldu

Latif SANSÜR/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, amatör balıkçı 2 kardeş tarafından biri telef olmuş diğeri yaralı, caretta caretta cinsi 2 deniz kaplumbağası bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kendilerine haber veren kardeşleri telefonda görüntülü bağlantıyla gereken müdahale için yönlendirse de paragat misinasına dolanan caretta carettalardan yarası olan da telef oldu.

Didim'in Akbük Mahallesi açıklarında bu sabah botla balık avlayan Mustafa- Talat Sertçelik kardeşler, su yüzeyinde hareketsiz 2 deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Sertçelik kardeşler, Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği'ne haber verip, yardım istedi. EKODOSD yetkilileri, caretta caretta cinsi 2 deniz kaplumbağasının kurtarılması için Sertçelik kardeşler ile telefonda görüntülü bağlantı yaptı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, caretta carettalardan birinin telef olduğunu diğerinin yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Balıkçı kardeşlere caretta carettaların üzerinde misina olup, olmadığını sorduklarını belirten Sürücü, yaşananları şöyle anlattı:

"Her 2 deniz kaplumbağasının da paragat misinasına dolanmış halde olduğunu öğrenince yaşamsal fonksiyonları devam eden caretta carettanın kurtarılması için yapılması gerekenleri talimatlarla kendilerine anlattık. Önce deniz kaplumbağasını nasıl tutmaları gerektiğini anlattık ardından da misinaları kesmelerini istedik. 2 kardeş, misinaları kesmelerine rağmen deniz kaplumbağasının hareket etmekte güçlük çektiğini, güçsüz olduğunu söyledi. Bunun üzerine bota alıp, kıyıya getirmelerini istedik; ancak o caretta carettanın da daha fazla dayanamayıp, telef olduğunu gördük. Bu olayda eğer paragat sahibi misinayı kesip, deniz kaplumbağalarını bırakmadan önce bizi aramış olsaydı belki de bu 2 canı kurtarma şansı olabilirdi. Ağzındaki misina nedeniyle beslenemeyen deniz kaplumbağası bir süre sonra bitkin düşüp, yaşamını yitiriyor. Bu gibi durumlarda misina kesilmeden, kaplumbağaya yaklaşarak tekneye alınıp üzeri ıslak bir havluyla örtülerek haber verilirse bu nadir canlıların hayatı kurtulmuş olur."

EKODOSD Başkanı Sürücü, telef olan 2 deniz kaplumbağasının da dişi olduğunu, tam da yumurta bırakma dönemlerinde olduklarını söyledi.

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