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  4. Paraguay Devlet Başkanı Velazquez hakkında soruşturma açıldı! Rüşvet iddiaları sonrası...

Paraguay Devlet Başkanı Velazquez hakkında soruşturma açıldı! Rüşvet iddiaları sonrası...

24.08.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya attı. Yaşanan gelişmelerin ardından Paraguay Başsavcılığı, Velazquez hakkında cezai soruşturma başlattı.

Paraguay Devlet Başkanı Velazquez hakkında soruşturma açıldı! Rüşvet iddiaları sonrası...

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında üçüncü bir taraf aracılığıyla bir yetkiliye 1 milyon dolar rüşvet teklif ettiği iddia etmiş ve önemli bir yolsuzluğa bulaştığını öne sürmüştü. ABD’nin iddialarının ardından Paraguay Başsavcılığı Velazquez hakkında cezai soruşturma başlattığını duyurdu.

CEZA DAVASI AÇILDI

Kamu Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Sandra Quinonez'in Velazquez ile ilgili "ABD Büyükelçisi Marc Ostfield'ın ifadesine ilişkin gerçekleri" araştırmak için bir ceza davası açılmasını emrettiği ifade edildi.

Velazquez, kendisine yönelik suçlamaların ayrıntılarını alana kadar başkan yardımcısı olarak görevine devam edeceğini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay rüşvet
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