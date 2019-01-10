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Paraguay Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 22:58 | Son Güncelleme

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez: - "Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı, Venezuelalı bütün siyasi taraflar ile uluslararası bağımsız gözlemcilerin katılmadığı, demokratik, özgür ve şeffaf olmayan kanunsuz seçim sürecinin bir sonucudur"

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, ülkesinin Venezuela ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.

Benitez, düzenlediği basın toplantısında, Paraguay'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devlet başkanı olarak tanımayacağını belirtti.

Benitez, Venezuela'daki Paraguaylı bütün diplomatların geri çağrılacağını ve Paraguay'daki Venezuelalı diplomatların da sınır dışı edileceğini söyledi.

Paraguay'ın Lima Grubu'nda da Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı aldığını hatırlatan Benitez, "Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı, Venezuelalı bütün siyasi taraflar ile uluslararası bağımsız gözlemcilerin katılmadığı, demokratik, özgür ve şeffaf olmayan kanunsuz seçim sürecinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni de twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve kamu özgürlüklerinin korunması adına Paraguay, kardeş Venezuela halkı için demokrasinin en kısa sürede yeniden inşası umuduyla diktatoryal Nicolas Maduro rejimiyle diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

- "Nicolas Maduro demokrasiyle dalga geçmeye çalışıyor"

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, resmi twitter hesabından "Nicolas Maduro demokrasiyle dalga geçmeye çalışıyor. Venezuelalılar bunu biliyor, dünya bunu biliyor. Venezuela diktatörlük rejimi altında yaşıyor." paylaşımında bulundu.

Macri, Venezuelalı mevkidaşının hileyle başkanlık koltuğuna geçtiğini belirterek, Maduro'nun devlet başkanlığının uluslararası güvenirliğe sahip olmadığını ifade etti.

Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie de katıldığı bir radyo programında, "Venezuela'da demokrasi yok. Seçimlerin şeffaf yapılması gerekir. Her zaman Venezuelalıların demokrasiyi ve sivil özgürlükleri yeniden tesis etmeleri için mücadele etmeye çalıştık." dedi.

Geçen hafta da Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklamış ve Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yapmıştı.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le ilk turda kazanan ve ülkesini 2025 yılına kadar yönetecek Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde bugün düzenlenen törende yemin ederek görevine başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
diplomatik ilişkiler Paraguay Venezuela

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