ASUNCION (AA) - Güney Amerika ülkesi Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi.
Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Sözcüsü Francisco Ayala, başkent Asuncion'un 400 kilometre kuzeyinde bir kasabadaki çiftliğe düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin 200 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Ayala, 2 bin paket halinde bulunan kokainin ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
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