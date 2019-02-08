ASUNCION (AA) - Güney Amerika ülkesi Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Sözcüsü Francisco Ayala, başkent Asuncion'un 400 kilometre kuzeyinde bir kasabadaki çiftliğe düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 bin 200 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Ayala, 2 bin paket halinde bulunan kokainin ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

