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Paraguay’da korona virüs protestoları sokakları savaş alanına çevirdi

06.03.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Paraguay’da hükümetin korona virüs krizini iyi yönetememesi, aşısı alımında yaşanan gecikme ve hastanelerdeki ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin istifasını talep eden binlerce kişi sokaklara döküldü.

Paraguay’da hükümetin korona virüs krizini iyi yönetememesi, aşısı alımında yaşanan gecikme ve hastanelerdeki ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin istifasını talep eden binlerce kişi sokaklara döküldü. Polisin müdahale ettiği olaylarda gece boyu devam protestolar şiddet olaylarına dönüştü.
Dünya genelinde korona virüsle mücadele devam ederken, bazı ülkelerde salgını iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete yönelik eleştiriler sürüyor. Paraguay’da
hastanelerdeki ilaç ve oksijen yetersizliği ile aşı alımındaki gecikme nedeniyle başkent Asuncion’da binlerce kişi dün sokaklarda bir araya gelerek Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez’in istifasını talep etti. Ulusal Kongre çevresinde toplanan göstericiler, Paraguay bayrağı taşıyarak daha fazla aşı yapılmasını istedi.
Gösteriye polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile karşılık verdi. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyu devam eden protestolarda şiddet olaylarına dönüştü. Barikat kurarak ateş yakan protestocularla polis arasında çıkan çatışmalar sokakları savaş alanına çevirdi.

İçişleri Bakanı Arnaldo Giuzzio, polisin şiddete yaptığı müdahaleyi haklı bularak, "Polis olaylara karşılık verdi. Merkeze girmeye çalıştılar. Çitin üzerinden atladılar. Ancak bir şekilde zaten kontrol altına alınacaktı. Umarız gençler kendilerini kontrol ederler. Bu kadar ileri gitmeleri üzücü. Bu şiddet mantıklı değil" dedi. Giuzzio’nun söz konusu ifadelerinin ardından Uluslararası Af Örgütü (AI) tarafından yapılan açıklamada, "Halk protestosuna bu şekilde verilen karşılık, yangına benzin dökmek gibidir" denildi.
Şu ana kadar yalnızca 4 bin doz Sputnik V aşısı alabilen ülkenin Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni dün görevinden istifa etmişti. Mazzoleni’nin yerine Bakan Yardımcısı Dr. Julio Borba getirildi. Borba gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaç ve gerekli ekipmanların alımını hemen takip etmeye başlayacağını belirtti.

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